Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı

Bakanlar Kurulu tamamlandı. Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri çerçevesinde alınan kararları açıkladı.

Başbakan Ersan Saner 3 Şubat saat 23:59’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

Girne ilçesi 10 Şubat’a, Lefkoşa ve diğer ilçeler 03 Şubat saat:23:59’a kadar kapatılacak