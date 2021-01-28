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Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı

Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı

Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı

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Bakanlar Kurulu tamamlandı. Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri çerçevesinde alınan kararları açıkladı.

Başbakan Ersan Saner 3 Şubat saat 23:59’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

Girne ilçesi 10 Şubat’a, Lefkoşa ve diğer ilçeler 03 Şubat saat:23:59’a kadar kapatılacak

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