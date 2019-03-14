"ÜLKEMİZİN NÜFUSUNU BİLMİYORUZ!"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının hakkını ve varlığını korumanın bilincinde olması gerektiğini vurgulayarak “Bunun başka yolu yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin bir nüfus politikasının olması gerektiğini, planlı gelişmenin en temel gereğinin ülkedeki nüfusu doğru bilmek olduğunu kaydederek “İlk yapılması gereken şey nüfus sayımıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu konudaki gidişin gidiş olmadığının farkında olan Kıbrıs Türk halkı, nüfus sayımı yapmakla mükellef olan organları, hükümeti ve Meclis’i mesajlarıyla, duruşuyla, tavrıyla desteklemelidir, yardımcı olmalıdır. Çünkü ben, Meclis ve hükümetin bunu yapmak istemediğine inanmıyorum, onların da bu gidişten rahatsız olduklarının farkındayım, bilincindeyim. Durumu sadece fark etmek yetmez, gereklerini de yerine getirmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yaptığı konuşmada, ciddi bir nüfus sayımının, ülkenin geleceği için yapılacakların başlangıcı olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Nüfus bilinecek ki, eğitim planlaması yapılabilsin, sağlık planlaması yapılabilsin ve gerekleri yerine getirilebilsin. Biz bu planlamaları yapmaktan aciziz, çünkü bu rakamları bilmiyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Geçen yıl bütçeye konup da yapılamayan nüfus sayımını en azından bu yıl yaparak işe başlamalıyız”.

“Ciddi bir nüfus sayımı işin başlangıç noktasıdır” diyen Cumhurbaşkanı, “Durumu ortaya koyalım, ondan sonra da bir dönüp önümüze bakalım; nereye gidiyoruz, bu ülkede ne yapmak istiyoruz, neyi nasıl planlayıp, bundan sonra ne şekilde götüreceğiz… Şimdi eğer bunları yapmazsak, plansızlıktan kaynaklanan bu yakınmalar ve sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Her yıl buralara geleceksiniz aynı şeyleri konuşup evinize gideceksiniz, ama bu iş böyle gidemez” dedi.

Durumun böyle gidemeyeceğini görerek ifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “eminim hepiniz bunu görüyorsunuz ve bu gidişten rahat değilsiniz. O zaman bir araya gelip bir şeyler yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLIK YASASI ÇALIŞMALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, nüfus sayımına ek olarak vatandaşlık yasasının da önemli olduğunu belirterek, “Vatandaşlık yasası üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama bu çalışmalar bir türlü dosyalardan çıkıp gün yüzüne gelmiyor, gelmelidir. Sayın İçişleri Bakanı’nı birkaç ay önce çağırdım, bu konuda konuştum, bir iki gün basında vatandaşlık yasası yer aldı, sonra yine unutuldu. Hayır, unutulmamalı, unutturulmamalı. Bu konuda da gerekenler yapılmalı” diye konuştu.

“ORTADA BİR GERÇEK VAR: GEMİMİZ SU ALIYOR”

Dinlediği konuşmacıların hepsinin de haklı olduğunu ifade ederek, “Ortada bir gerçek var; gemimiz su alıyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanınız olarak, ağzımdan çıkan her sözün nerelere kadar gidebileceğinin bilinci içerisindeyim ama söyleyeceğim; sorunları biriktiriyoruz, bir yerlerden başlamak lazım. Gayretliyiz, çalışıyoruz, imkanlar dahilinde yapmaya çalıştıklarımız var ama bazı ana meselelerimiz birikiyor” ifadesini kullandı.

“TOPLUMSAL PSİKOLOJİ GİDEREK BOZULUYOR”

“Değerli kardeşlerim, benim gözlemim, toplumsal psikolojimizin giderek bozulmakta olduğudur” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Bunu söylemek ihtiyacındayım; toplumun psikolojisi bozluyor. Ve acilen bir şeyler yapmamız gerektiği düşüncesindeyim. Toplum olarak giderek olumsuzlukları, anomalileri kanıksamaya başladık. Trafik kazaları, yılda 40-50 arası insanımızı yollarda kaybediyoruz ama artık trafik kazası olduğunda, gazetelerde manşetlerde gördüğümüzde, bir iki saat üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, ‘yine mi?’ diyoruz, sonra, yeni bir ölümlü trafik kazasına kadar unutup geçiyoruz. İnşaatlarda insanlarımız düşüp düşüp ölüyor, hangi kökenden, hangi ülkeden gelmiş olurlarsa olsunlar; insandır, candır. Alamadığımız tedbirler yüzünden, hala daha gereğini yerine getiremediğimiz iş yasalarımız var, gereklerini tam olarak yerine getiremediğimizden insanlar patır kütür düşüp oluyor.”

GÖKHAN NAİM

Cumhurbaşkanı Akıncı, iş kazalarında geçen yıl 10, daha önceki yıllarda her yıl 7-8, bu yılda 3 kişinin canını kaybettiğini ve bunların da kanıksanmaya başlandığını ve Gökhan Naim’in dün bir soygun cinayetine kurban verildiğini belirterek, “Çok değerli bir kardeşimizi Gökhan Naim’i bir soygun cinayetinde kaybettik. Kendisine rahmet, ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

“ÜLKEMİZİN NÜFUSUNU BİLMİYORUZ”

Bütün konuşmacıların, ülke nüfusunun bilinmediğine değindiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Müzakereleri sizin adınıza yürütüp, Kıbrıs’ta iki tarafın da meşru hak ve çıkarlarını gözetecek dengeli, barış, özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde yaşayabileceğimiz bir çözüm için uğraş veriyorum. Bu uğraşlarım sırasında nüfusumuz, KKTC kimliği taşıyanların sayısı önemli. İçişleri Bakanlığı’ndan talep edip aldığım resmi rakam 220 bin. Bu o dönemde basına yansıdı, bilinen bir şey. İçişleri Bakanlığı’nın bir-iki hafta önce bana verdiği rakam, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği olanların sayısı, 343 bin. Sayın Bakan’ın daha sonra kamuoyuna yaptığı açıklamada ise vatandaş sayımız 350 bin. Bu durumda vatandaş sayımız 3 buçuk yılda 130 bin arttı. Bir önceki hükümet döneminde, her ay bin civarında vatandaş yapılıyordu, bugünkü hükümet de her ay 400-500 civarında vatandaşlık veriyor. Bu vatandaşlıklar normal süresi içerisinde Bakanlığın verdikleridir. Bu rakam , Bakanlar Kurulu’nda açıklanan üç kişi, beş kişi değildir. Bunu aslında en iyi siz hekimler bilirsiniz, çünkü sağlık açısından raporlar sizden intikal ediyor.”

“KIBRIS TÜRK HALKI HAKKINI VE VARLIĞINI KORUMANIN BİLİNCİNDE OLABİLMELİDİR. BUNUN BAŞKA YOLU YOKTUR”

Törende kendinden önce yapılan konuşmalarda, maymunların hakkını, tavukların da varlıklarını koruyabilmek için yaptıklarından örnekler verildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Ben de derim ki, Kıbrıs Türk halkı da kendini, hakkını ve varlığını korumanın bilincinde olabilmelidir. Bunun başka yolu yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir araya gelip yapılması gereken çok şey olduğunu, bu konuda yetkili olanın hükümet ve Meclis olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı olarak bu konuda hükümete ve Meclis’e her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

“VATANDAŞLIK YASASI UNUTTURULMAMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, nüfus sayımına ek olarak vatandaşlık yasasının da yapılması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlık yasası üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama bu çalışmalar bir türlü dosyalardan çıkıp gün yüzüne gelmiyor, gelmelidir. Sayın İçişleri Bakanı’nı birkaç ay önce çağırdım, bu konuda konuştum, bir iki gün basında vatandaşlık yasası yer aldı, sonra yine unutuldu. Hayır, unutulmamalı, unutturulmamalı. Bu konuda da gerekenler yapılmalı” diye konuştu.

DOKTORLARIN TOPLUMSAL SORUNLARA YAKLAŞIMI

Sadece meslek boyutu içerisinde sıkışıp kalmayan, toplumsal yönleriyle de değerlendirmeler yapan konuşmalar dinlemekten de mutlu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk hekimi ve onun örgütleri, toplumu bir bütün olarak algılıyor, onun bütün sorunlarıyla ilgileniyor, toplumun bütün sorunlarıyla ilgileniyor, ‘genel toplumsal sorunlar bir yana, bizim mesleki çıkarlarımız bir yana’ demiyor. O sorunlarla birlikte ancak sağlık sorunlarının da rayına oturabileceğinin bilinciyle hareket ediyor. Bu, son derece değerli bir duruştur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, doktorların, onurlu ve kutsal bir görev yaptığını belirterek, “Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Türk hekimine teşekkür borçluyum, hepinizi canı gönülden kutluyorum” dedi. Cumhurbaşkanı etkinlikte, meslekte 50. yılını dolduran hekimlere hizmet plaketlerini verdi.