Ünlü çift barıştı!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’dan beş yıl önce olaylı bir şekilde ayrılan Demet Şener, eski eşiyle barıştı. Aldatıldığı gerekçesi ile İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, oğlu Ömer’in düşüp kafasını yarmasıyla eski eşiyle yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı. İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti. Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğulları Ömer’in son sağlık durumu…

Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Oğulları Ömer'in düşüp kafasını yarmasıyla barışan eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek ailecek yemek yedi.

Hürriyet'in haberine göre; Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı!

Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer'in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca'da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer'in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.

İLK KEZ BULUŞTULAR

Hürriyet'in haberine göre; Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul'a dönmesini istedi.

İzmir'de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul'a dönen İbrahim Kutluay, Şener'e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti!

Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.

ÖMER'İN DURUMU İYİ

Bisiklete binen ablası İrem'in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer'in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını öğrendim.

Bu arada eski eşlerin barıştan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında! Belli ki üzerlerinden bir yük kalktı, ne diyelim, hadi hayırlısı…

Hürriyet