Ünlü dostları Şeyma'yı yalnız bıraktı!

Şeyma Subaşı ev sahipliği yaptı

Bir erkek bakım markasının yeni ürünü için verdiği partiye ev sahipliği yapan Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Guido Senia ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmesinin ardından Youtuberlık yapmaya başlayan Şeyma'nın ev sahipliği yaptığı geceye katılım sönük kaldı.

Ilıcalı olan evliliği sırasında yakaladığı şöhreti boşanma sonrasında da sürdürmeye çalışan ancak ünlü dostlarından birer birer uzaklaşan Şeyma Subaşı, önceki akşam ev sahipliği yaptığı partide basın mensuplarının karşısına geçti. Gecede gözler genç kadının evliliği sırasında sıkı fıkı olduğu ünlü isimleri aradı… Ancak boşandıktan günler sonra kendisinden uzaklaşan ünlü ekran yüzlerinin neredeyse hiçbiri geceye katılmazken Subaşı’nın fenomen dostları geceyi renklendirdi.

Son dönemin başarılı şarkıcısı Aleyna Tilki’nin bolca eğlendiği geceye sanat ve moda dünyasından Raisa Sason, Vanessa Sason, Burak Yörük, Yunus Günçe, Yiğit Dikmen, Rıfat Yüzüak, Haluk Akakçe, Elizabeth Mass, Cihan Şensözlü, Duygu Bal, Onur Büyükbaş gibi isimler katıldı.