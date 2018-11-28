Ünlü gazeteciyle aşk mı yaşıyor?

Asena Atalay ve Ahmet Hakan, aşk mı yaşıyor?

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın sunucu ve yazar Ahmet Hakan ile birliktelik yaşadığı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Atalay ve Hakan cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Ahmet Hakan’ın bir dönem futbolcu Caner Erkin ile evli olan Asena Atalay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Beyaz TV’de yayınlanan magazin programının iddiasına göre çift, Barcelona’ya tatile gitmek için uçak bileti aldı. Ancak aynı uçakta yan yana kesilen biletlerden biri son anda yandı. Ahmet Hakan uçağı kaçırdı. Hakan, yeni aşkının yanına bir sonraki uçakta uçtuğu iddia edildi. Çıkan bu iddialara ikilinin ne diyeceği ise merak konusu oldu.