Ünlü İş Adamı Asil Nadir, 77 Yaşında Baba Oluyor

İngiltere'nin 80'li yıllarda en zenginleri arasında yer alan 77 yaşındaki ünlü Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, 42 yıl sonra yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

EŞİ 4 AYLIK HAMİLE

Asil Nadir'in 34 yaşındaki Filistinli ikinci eşi Nur Nadir'in kız çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Asil Nadir KKTC'nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ve televizyonunun sahibi ve Ada'nın en ünlü isimlerinden. İngiltere'deki şirketlerinin batmasından sonra 1993'te KKTC'ye gelen Nadir, 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

2010 yılında kendi isteği ile İngiltere'ye dönen ve batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir, 2 yıl önce Türkiye'ye iade edilmiş sonrasına KKTC'ye dönmüştü. Kıbrıs'lı Türk iş adamı Nadir'in Ayşegül Tecimer'le ilk evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adlarında iki oğlu bulunuyor.

Kaynak: İHA