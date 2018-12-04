Ünlü ismin hayatını kaybettiği olayda...

Ünlülerin astroloğunun ölümüne neden olan sürücü serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde ünlülerin astroloğu olarak tanınan Egemen Töreli’ye çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

19 Kasım günü sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Töreli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Egemen Töreli’nin cenazesi Çorlu Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Kazada yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü T.T. ise sevk edildiği Çorlu Adliyesinde nöbetçi savcı tarafından adli kontrol şartı hükümleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen ve yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Töreli’nin avukatından şüpheli tutuklansın talebi

Egemen Töreli’nin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe ile müracaat eden Töreli’nin avukatı Kaan Aytuğ, bilinçli taksir nedeniyle iddianame tanzimi ve şüphelinin tutuklanması talebinde bulundu.

Av. Kaan Aytuğ başvuru dilekçesinde, "Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda oluşturduğu infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını da saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verdi.