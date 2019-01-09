Ünlü oyuncu ameliyat oldu!

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman ameliyat oldu

Bir süredir gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı güneş gözlüğü kullanan 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman ameliyat oldu.

Gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı bir süredir dizi çekimlerine ve davetlere güneş gözlüğüyle katılan başarılı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

GÖZLERİNDEN AMELİYAT OLDU

Erkenci Kuş dizisinin çekimlerinde ve 'En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu' ödülünü aldığı Altın Kelebek'e güneş gözlüğüyle katılan Can Yaman, bir süredir ertelediği göz ameliyatını oldu.

"İKİ HAFTA BULANIK VE KISITLI GÖRECEĞİM"

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Can Yaman, "Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından 3 gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu anda daha iyiyim ama 2 hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım. Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler. Sevgiler" dedi.