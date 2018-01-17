Ünlü Oyuncu Ve Eşi O Hastalığa Yakalandı!

Yasemin Özilhan ile eşi domuz gribi oldu!

Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile ünlenip Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan domuz gribine yakalandı.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan acilen İstanbul'a döndü. Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'ın hastalığı kayak için gittikleri Kayseri'deki tatil merkezinde kaptıkları öğrenildi. 2 kız çocukları olan çiftin domuz gribi olduğu haberi sosyeteye bomba gibi düştü.

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın domuz gribini tatilde arkadaşlarından kaptıkları öğrenildi. Acilen hastaneye başvuran Yasemin ve İzzet Özilhan çifti domuz gribi tedavisi görüyorlar.