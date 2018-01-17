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"Erkekler bana aşık oldukları için..."

"Erkekler bana aşık oldukları için..."

"Erkekler bana aşık oldukları için..."

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Aleyna Tilki sosyal medya hesabından arkadaşının olmamasına isyan etti.

Şarkıcı Aleyna Tilki, twitter hesabından kızlar kıskandığı için erkeklerse aşık olduğundan dolayı arkadaşının olmamasına "Kızlar kıskanıyor, erkekler de aşık oluyor diye arkadaşım yok ya:( Kızlar, bir sevin beni ya, aaaaa yeter" sözleriyle isyan etti.

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Ünlü popçunun bu sözleri üzerine meslektaşı Simge Sağın, Tilki'ye yine twitter üzerinden öneride bulundu.

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Bu paylaşımı sonrası şarkıcı, "Bir önceki tweetim hakkında; Hazımsızlık, kıskançlık, seviyesi 5.000 beğeniden 500'ünün yorumuyla kanıtlandı. Ohhh çok şükür, 4.500'ü benimle arkadaş olmak istiyor. Halimi anladılar. O tweetten sonra, kızlarla da arayı bulduk diye düşünüyorum. Teşekkürler Türkiyemmmm!" paylaşımında bulundu.

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