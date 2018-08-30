Ünlü oyuncudan gizli doğum!
Anne oldu...
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Ocak ayında kalp cerrahı Macit Bitargil ile evlenen oyuncu ve sunucu Pelin Batu, anne oldu.
Pelin Batu ile Macit Bitargil, geçtiğimiz ocak ayında Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikah yapmıştı.
Pelin Batu, geçen ay erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Çiftin, oğullarına Rafael adını verdiği ortaya çıktı.
Pelin Batu'nun, bebeği ve ailesiyle birlikte Hatay'da olduğu öğrenildi.
Etiketler : Pelin Batu, anne olma
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