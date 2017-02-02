Ünlü Şarkıcı Solmaz'a Talip Olunca...

Ünlü şarkıcı İsmail YK, Seda Sayan'ın sunduğu izdivaç programında roman kızı Solmaz'a talip olarak herkesi şaşırttı.

Daha önce Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında Hanife'ye talip olan İsmail YK, şimdi de Seda Sayan'ın gözde gelin adaylarından Solmaz'a talip oldu.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORMUŞ

Daha önce hiç evlilik yapmayan ünlü şarkıcı İsmail YK, programı uzun süredir takip ettiğini ve Solmaz'a karşı bir ilgisinin olduğunu ifade etti.