Usta oyuncu Hümeyra, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yapımcılığını MED Yapım ile MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen kadrosuna Avrupa Yakası'nın başarılı ismi Hümeyra katıldı. Haber, dizinin resmi Instagram hesabından duyurulurken, oyuncu Özge Özpirinçci'de gelişmeyi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

HÜMEYRA KADIN DİZİSİNDE!

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi, geçtiğimiz sezonu beklenmedik bir finalle sonlandırmıştı. 3. yeni sezonu merak ve heyecanla beklenen dizinin kadrosuna oyuncu ve şarkıcı Hümeyra dahil oldu. Haber ise hem Kadın dizisi Instagram hesabından hem de Özge Özpirinçci'nin hesabından paylaşıldı. Usta oyuncunun Kadın'da hangi karakteri canlandıracağı da belli değil. Henüz dizinin yayın tarihi kesin olmamakla birlikte geçtiğimiz sezon olduğu gibi Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.