Avın ilk gününde bir kişi yaralandı
İnce Avın ilk gününde bir kişi yaralandı.
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Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.50 sıralarında, Esentepe’de sakin 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan tasarrufundaki tüfeğin ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı. Ahmet Erdoğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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