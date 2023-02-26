Üstel: Devlet vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Biz de görevimizi yapıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini bildirmek üzere İstanbul’a giden Başbakan Ünal Üstel, KKTC’ye döndü.

Üstel Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı başsağlığı dilemek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerimizi sunmak üzere İstanbul’a gittiklerini kaydederek, “Acısı ve sevinci ortak iki kardeş ülke olarak, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğa’a Kıbrıs Türk halkının taziyelerini ve üzüntülerini ilettik. Aynı şekilde yaşanan asrın deprem felaketinde yaşamını yitiren kardeşlerimizle ilgili sayın Erdoğan da bize şahsı ve milletimiz adına taziyelerini iletti”dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem felaketinde gerek insani yardım konularında, gerekse arama kurtarma faaliyetlerinde güçlü bir ekiple katılan KKTC halkına sonsuz teşekkürlerini de sunduğunu aktardı.

Üstel, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında duracağını, devam etmekte olan tüm ortak projelerimizin devam edeceğini, bu sıkıntılı günlerin mutlaka aşılacağını ve millet olarak bu ortak acıları hep birlikte saracağımızı da ifade etmiştir” dedi.

Olası bir depreme yönelik hükümetin başlattığı hazırlık konuları ile ilgili de İstanbul’da çok önemli istişareler yaptıklarının altını çizen Başbakan, yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür ve İTÜ Jeoloji Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ziyadin Çakır ile deprem felaketlerine yönelik alınabilecek tedbirleri ve adanın deprem risklerini ele aldıklarını anlattı.

Üstel, “Her iki hocamızı da artık birer fahri danışmanız olarak görmekteyiz. Kendilerine buradan şahsım ve halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel “Değerli halkımıza buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum, biz bilimin sesine kulak veriyoruz. Bu sirenleri ancak bilimin ortaya koyduğu yol haritalarını harfiyen uygulayarak aşabileceğimizin bilincindeyiz. Onlar fikirlerini ortaya koyuyorlar biz de hükümet olarak gereğini yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yerli bilim insanları ile oluşturdukları Başbakanlık deprem denetim komitesinin de son derece verimli çalışmalara imza attını anlatan Üstel, okul denetimlerinin başladığını vurgulayarak, “Biz kendi üzerimize düşen görevi yapıyoruz onlar da kendi üzerlerine düşen görevi yapıyorlar” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet Meclisindeki komitelere de çağrı yapan Başbakan, “Elimizi çabuk tutmalıyız. Biz bu süreçlerle ilgili ek kaynak yaratılması konularında gerekli adımları attık. Meclisimiz de bu konuları erken erken çözerse ihtiyaç duyduğumuz kaynağa ulaşacak ve çok kısa bir sürede ülkemizi depreme çok daha hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın bir deprem kuşağı üzerinde durduğunu, depremin ne zaman olup olmayacağını kimsenin bilemeyeceğini kaydeden Üstel, “Biz hazır olunduğumuz anda depremden korkmamızı gerektirecek bir durum da kalmayacak. Japonyada her gün depremler oluyor ama hayat aynı şekilde akmaya devam ediyor.

Bu depreme hazır olmakla ilgili bir şey. Biz de bu hazırlıklarımızı tamamladığımız anda korkusuz bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

“Yaptığımız tüm istişarelerde hocalarımız Kıbrıs’ın yapı stokunun depreme yakalanan bölgelere oranla daha dayanıklı bir durumda olduğu tahmin ettiklerini bizimle paylaşıyorlar” diyen Başbakan, sıkıntı lı bölgeler için dedenimlerin yapılacağını kaydetti.

Üstel “Halkımıza sözümüzdür ve sorumluluğumuzdur. Bir devlet vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu devletin asli görevidir. Biz de görevimizi yapıyoruz. Halkımızla yardımlaşarak bu süreci de aşacağız” dedi.

Ülkenin en önemli gelir kapısının turizm ve üniversiteler olduğunun altını çizen Başbakan, “Bu kuruluşlarımız da ivedilikle testlerini tamamlamalı ve alacaklarından emin olduğum güvenli sonuçları kamuoyuna açıklamalıdırlar. Buradan onlara da çağrım budur.” diyerek sözlerini tamamladı.

BRT