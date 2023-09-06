Üstel: Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ayda bir verilmesi için kısa sürede karar üreteceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Çağlayan Çocuk Yuvası ziyaretinde ülke ekonomisine ve hükümetin çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, 6 Şubat deprem felaketinin ardından Devlet olanaklarının sıkıntıya girdiğini ancak Hükümetin, halkın refahı için elindeki olanakları zorlayarak mağduriyetleri giderme çabasında olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, Hükümetin, birçok alanda yaptığı düzenlemelerin yanısıra Mahkemeler, Savcılık ve Hukuk Dairesi, Merkezi Cezaevi’ndeki sıkıntıların yanısıra, 47/2010 sayısılı yasa ile çalışma hayatına katılanlarının maaş sorunu ve vergi dilimlerini de düzenleme hedefinde olduğu bilgisini verdi.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomik çarkların zor döndüğü bir dönemde halkın refahı için yeni düzenlemeler yapma girişiminde olduklarını yineleyerek, önümüzdeki günlerde Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ayda bir verilmesi için karar üreteceklerini açıkladı.

BRT