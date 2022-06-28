Üstel: Hayat pahalılığı önümüzdeki ay maaşlara yansıtılacak

Başbakan Ünal Üstel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu…

BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, ekonominin rahatlaması için bir takım tedbirler aldıklarını, önümüzdeki günlerde mini bir ekonomik paket açıklayacaklarını duyurdu.

Başbakan, önümüzdeki ay yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen Hayat Pahalılığının da maaşlara yansıtılacağını söyledi.

Üstel, “Önümüzdeki ay son 6 ayın hayat pahalılığını vereceğiz. 1 Ağustos itibariyle yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen bir Hayat Pahalılığı verilecek. Az alana çok, çok alana az verilmesi için maliye bakanlığı çalışma yapıyor. Asgari ücret düzenlemesi de yapılacak. Sosyal yardım alanlara da daha katkı yapılacak” dedi.

Deniz ve hava limanlarındaki çalışmaların da bitirilmesi için start verildiğini kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı’nda fiziki altyapı çalışmalarının Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi ve bu yıl sonunda havalimanının çalışmaya başlayacağına inanç belirtti.

BRT