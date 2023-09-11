Üstel: Türkiye’den gelen su yarın Güzelyurt’taki narenciye bahçeleriye buluşacak

Başbakan Ünal Üstel,BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programında hükümetin icraatlarını anlattı Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz’ın daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyarette Ercan Devlet Havalimanı ve elektrikte yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.

Başbakan Üstel, Cevdet Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın saat 10:00 civarı KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Üstel Türkiye’den gelen suyun yarın Güzelyurttaki narenciye bahçelerine ulaşacağını da belirtti.

Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin yarın yapılacak açılış ile Anadolu’dan gelen suyla buluşacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, Mesarya’nın Anadolu suyuna kavuşması ile ilgili çalışmaları da yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Altyapıyı güçlendirmek, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımı, Lapta Alsancak Hastanesi’nin revize edilmesi, Girne Hastanesi’nin iç donanımının bitirilmesi gibi konuların daha önceki protokollerde yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, sırada okullar ve yolların olduğunu ifade etti.

Üstel “Sırada Lefkoşa çevre yolunun süratli bir şekilde hayat bulması konusu vardır, istimlaklar tamamlanmıştır, parası ayrılmıştır, önümüzdeki günlerde yolun startı verilecektir ki insanlar gidecekleri yere rahatça ulaşabilsin, Cevdet Yılmaz bunlar için geliyor, bunları yerinde inceleyeceğiz”

Üstel , ‘hükümet olarak kurulduğumuz günden beri halkımıza ne söz verdiysek o sözleri yerine getiriyoruz hepsini birer birer yapıyoruz’ dedi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nın 2024 yılında daha çok ihtiyaca cevap verecek hale geleceğinide vurguladı

BRT