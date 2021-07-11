Üstel:Aşı, hızlı antijen ve PCR merkezlerinin arttırılması için çalışmalar yapıyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı, hızlı test ve PCR merkezlerinin arttırılması için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. “Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam etmektedir” diyen Üstel, son günlerde artan vaka sayılarının gerektirdiği yeni tedbirler uyarınca istenen hızlı antijen ve PCR testlerinin yapıldığı merkezlerde görülen yığılmalara ilişkin bir takım iyileştirme ve önlemler alındığını kaydetti. Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Üstel, 7 Haziran’dan beri, yığılmaların önüne geçilmesi için kendilerine müracaat eden 45 laboratuvardan hizmet aldıklarını belirtti.

ÖZEL LABORATUVARLARDA HIZLI TEST İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Daha önce de kamuoyuna duyurdukları gibi Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Ünal Üstel, şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır. Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir.

Web sitemizde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda anlaşmalı olduğumuz özel laboratuvarlara gidilerek orada kayıt yaptırmak şartı ile hızlı antijen testleri yapılacaktır. Aşı ve testlere artan talep karşısında bakanlığımızca personel ve teknik imkan artırımı yapılamadığından bir takım geçici olan sıkıntıların yaşanması doğaldır.

Günlük iki, üç bin civarında aşılama, birkaç bin PCR testlerle seyrederken bugünlerde 15 bini aşan PCR test sayılarını uygulama ve denetleme görevi üstlenen Sağlık personeli sayısında ya da imkanlarında gerçek oranda artış olmadığının bilinmesini isterim. Hal böyleyken halkımızın sağlığına olumlu katkı yönünde verdiğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürecektir. Yeni aşı ve hızlı antijen, pcr merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde Pcr merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.”

PCR MERKEZLERİ

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR Merkezlerinin “Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Gazimağusa MAGEM, Girne Özyalçın, İskele Düğün Salonu ve Güzelyurt Sağlık Merkezi” olduğunu hatırlatarak açıklamasında 7 Haziran’dan beri hızlı test yapılabilen laboratuvarların listesini de paylaştı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aynı zamanda İngiltere’den gelecek olan KKTC vatandaşlarının, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları ile karantinasiz giriş yapabileceklerini de belirtti.