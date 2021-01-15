Üstsüz fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı gelen yoruma tepki gösterdi!

Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan ve uzun süredir yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz bir pozunu paylaştı. Subaşı'nın cesur pozu 95 binden fazla beğeni alırken binlerce yorum yapıldı.

2 MİLYONLUK SAAT HEDİYE ETMİŞTİ

Sevgilisinin yüzünü yine kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekti. Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

"BÖYLE ŞEYLERE NİYE GEREK DUYUYORSUN"

Subaşı'nın üstsüz pozunu gereksiz bulan bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" yorumunu yaptı. Yapılan yorumlara çok cevap vermeyen Subaşı, bu yorum karşısında sessiz kalamayıp "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" dedi.

Kaynak:tv100.com