ÜSTÜ ÖRTÜLEN SKANDAL!

UBP İrsen Küçük döneminde bazı kişilerin ön izinlerinin muaf tutulduğu, bazılarının ise borçlarının silinmesine yönelik yapılan usulsüzlüğün CTP’nin iktidarda olduğu dönemde ortaya çıktığı, Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’na iletilmesine rağmen adı geçen şahıslara yönelik henüz bir işlemde bulunulmadığı ortaya çıktı.

UBP’nin iktidarda olduğu İrsen Küçük döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bazı şirket ve kişileri kayırdığı, Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve Tüzüğü aleyhinde kararlar alıdığı, CTP’nin iktidar olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar döneminde ortaya çıkan skandal, Aytaç Çaluda’nın UBP’den Milletvekili seçilmesiyle yeniden gündeme geldi.

Tespit edilen usulsüzlük Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’na iletilmesine rağmen yapılan usulsüzlükte adı geçen, bugün UBP’den Milletvekili seçilen Aytaç Çaluda’ya ve dönemin Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi’ye yönelik Savcılığın bu konuda bir işlem yapmadığı ortaya çıktı.

“Bazı kişilerin borçları

silindi, ön izinden muaf tutuldular”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti döneminde, Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi ve Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda imzasıyla, Yabancıların Çalışma İzni Yasası’na rağmen, bazı şahısların borçları silindi, bazıları da çalışma izni için gerekli olan ön izinden muaf tutuldu.

Yüzlerce işçi, çalışan cezasını öderken ve yasal işlemlerini yerine getirirken, bakanlık bazı kişilere kıyak geçerek devleti de büyük bir zarara soktu.

Çalışma Dairesi’nin “uygun değil” görüşüne rağmen, onlarca kişinin cezası yok sayıldı, onlarca kişinin ön izinden muaf tutulması gündeme geldi.

CTP hükümeti döneminde görev yapan zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, o dönemde yaptığı açıklama ile olayla ilgili bulgularını doğruladı. Gürpınar, uygulamanın keyfi ve usulsüz olduğunu belirterek, “Doğrudur, bu yönde tespitimiz oldu. Tespit ettiğimiz usulsüzlüğü dosya halinde Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’na ilettik” diye açıklama yapsa da sonrasında savcılık makamı bu şikayeti dikkate almadı.

Ret edilmesine rağmen siyasi baskıyla yapıldı

Dönemin Çalışma Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı davranarak, Çalışma Dairesi’nin de uygun görmemesine rağmen ikinci kez yazı yazarak emrivaki şekilde ön izinlerin muaf tutulmasını istedi. İtirazlara rağmen, birçok şahsın borcu silindi.

Birçok işlemde para cezası kesilen şahsa, bakan Ünverdi ve Özel Kalem Müdürü Çaluda imzasıyla “silin” dendi.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’nde ise ceza silinmesi ile ilgili bir madde yer almazken baskıyla bazı hatırlı iş adamları yanında çalışanlar ön izinden muaf tutuldu.

Yani ön izin aranmadan bazı çalışanlara torpil geçilerek işlem yapıldı. Yasa, bakan ve ekibi tarafından pas edildi.

Yasa ve tüzük ne

diyor?

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’na göre, yasaklara uyulmaması halinde aykırı davranış içinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere uyarı yapılmayıp, bakanlıkça yetkilendirilmiş veya görevlendirilmiş personel veya müfettişler tarafından herhangi bir uyarı yapılmadan idari para cezası uygulanır. Çalışma izinsiz çalıştırıldığı veya iş kurma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu her kişi için bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak tespitin yapıldığı tarihteki aylık brüt ücretin beş katı alınır.

İşverenler ancak yurt dışında olan yabancı uyruklular için ön izin başvurusunda bulunabilirler. Sürekli çalışma izni alınması amacıyla başvurulacak işçi için, istihdam edileceği iş yerinin işvereni tarafından KKTC’ye gelmeden önce ön izin alınması şart. Ön izin almadan giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hiçbir iş yerine istihdam edilemezler, çalışma iznine başvuramazlar. Bu kapsamda yapılan başvurular kabul edilemez ve işleme konulamaz.

CTP, usulsüzlüğü

Başsavcılık ve Sayıştay

Başkanlığı’na iletti

CTP’nin iktidar olduğu dönemde yapılan bu yolsuzluğu tespit eden dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Aziz Gürpınar, olayın yaşandığı dönemi doğrulamış, bunların incelendiğini ve yasal olmayan bazı unsurları tespit ettiklerini ifade etmişti. Gürpınar, tespitlerin bakanlık tarafından hem Sayıştaylık hem de Başsavcılığın değerlendirilmesi için gönderildiğini belirtmiş, ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen adı geçen şahıslar için Savcılık bir işlemde bulunmadı. Aytaç Çaluda, 7 Ocak’ta yapılan seçimde UBP’den Milletvekili seçilmesiyle Meclis’te yerini alacak.

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