Uzmanlar açıkladı: Hibrit çalışma yıpranmayı azalttı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, hibrit çalışma, büyük bir teknoloji firmasındaki yıpranma oranlarını %35 oranında azalttı.

Covid-19 pandemisi sırasında uzaktan çalışma modelinin benimsenmesinin ardından, birçok şirket çalışanları için hibrit çalışma düzenlemeleri benimsedi. Hibrit çalışma, genellikle haftada iki ila üç gün ofiste ve geri kalanında evde çalışmayı içeren bir model olarak biliniyor.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre ise, hibrit çalışma, yıpranma oranını %35 oranında azaltırken, performans derecelendirmeleri veya terfiler üzerinde olumsuz bir etkisi olmaksızın, kişinin bildirdiği iş tatmini puanlarını iyileştirdi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, araştırma, 1.612 mühendis, pazarlama ve finans çalışanı üzerinde, 2021 ve 2022 yıllarında küresel seyahat acentesi Trip.com’da gerçekleştirildi.

ÜRETKENLİK ARTTI

Yıpranmadaki iyileşmenin yanı sıra, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından dağıtılan makale, hibrit düzenlemelerin çalışma programlarını ve alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini de vurguladı.

Çalışanlar uzak günlerde daha az saat çalıştı, ancak hafta sonu da dahil olmak üzere diğer günlerde çalışılan saat sayısını artırdı. Toplamda, çalışanlar ev günlerinde yaklaşık 80 dakika daha az, diğer iş günlerinde ve hafta sonu ise yaklaşık 30 dakika daha fazla çalıştı.

Sonuçlar, ofis içi çalışanlara kıyasla evden çalışan mühendislerin yazdığı kod satırlarında %8’lik bir artış olduğunu gösterdi.

sözcü.com.tr