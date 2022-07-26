Kylie Jenner ve Kim Kardashian, Instagram’a tepkili: “TikTok olmaya çalışmayı bırak”

Kylie Jenner ve Kim Kardashian, Instagram'a "TikTok olmaya çalışmayı bırakın" çağrısında bulundu. Jenner, 2018'de artık Snapchat kullanmadığını tweetlediğinde sosyal medya şirketinin hisseleri düşmüştü.

Instagram’da toplam 686 milyon takipçisi olan Kylie Jenner ve Kim Kardashian, pazartesi günü hikaye güncellemelerinde Instagram’a “TikTokolmaya çalışmayı bırak” dedi.

Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için son zamanlarda değişiklikler yapıyor ve özellikle gençlerin tercih ettiği TikTok’a benzemeye çalışıyor. Ancak Meta çatısı altında bulunan sosyal medya platformunun bu hamleleri herkesi memnun etmiyor.

Instagram’daki değişikliklere son olarak ses çıkaranlar arasında da platformun bol takipçili iki kullanıcısı yer alıyor.

SNAPCHAT’İ BIRAKTIĞINDA ŞİRKETİN HİSSELERİ DÜŞMÜŞTÜ

Kylie Jenner ve Kim Kardashian profillerinin Hikayeler bölümünde son zamanlarda sosyal medya platformunda yayılan bir mesaj yayınladı: “TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Sadece arkadaşlarımın şirin fotoğraflarını görmek istiyorum.”

Jenner’ın Instagram’da 360 milyon takipçisi varken, Kardashian’ın 326 milyon takipçisi var.

2018’de Jenner, uygulamanın yeniden tasarlanmasından sonra artık Snapchat kullanmadığını tweetledikten sonra, Snapchat hisselerinde yüzde 8’den fazla düşüş yaşanmıştı. O zamanki tahmini kayıp, 1 milyar doların üzerindeydi.

sözcü.com.tr