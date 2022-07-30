Uzmanlar, ayrılık sırasında asla söylenmemesi gerekenleri açıkladı

Uzmanlar; "seni seviyorum ama sana aşık değilim", "sorun sende değil bende", "bir gün birini mutlu edeceksin" gibi klişelerin ayrılık sırasında neden daha çok üzdüğünü açıkladı.

Bir ilişkiyi bitirmek hiçbir zaman kolay değildir, hatta ayrılık sırasında sarf edilen sözler karşı tarafın uzun süreler üzülmesine neden olabilir.

ABD merkezli dil öğrenme uygulaması Preply’nin dil uzmanları, ayrılık sırasında neden klişe cümlelerden kaçınılması gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar; “Seni seviyorum ama sana aşık değilim”, “sorun sende değil bende” gibi klişelerin karşı tarafın duygularını korumak için tasarlanmış olsa da en önemli olanın gerçekler olduğunu belirtiyor: “Düşüncelerinizi ve duygularınızı tam olarak açıklayın ancak bu şekilde onları tamamlayabilirsiniz.”

Ancak uzmanlar fazla açık davranmanın da karşı taraf için kırıcı olabileceği bunun yerine daha yumuşak cümlelerin tercih edilebileceğini de söylüyor.

İŞTE AYRILIK SIRASINDA SÖYLENMEMESİ GEREKEN O CÜMLELER

“Sorun sende değil, bende”

Dil uzmanları, ‘sorun sende değil, bende’ cümlesinin insanların bir kaçış olarak görebileceğini belirtiyor ve bu sorumluluk sahibi cümlenin içinin doldurulması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar ayrılıkların en favori klişesi olan bu cümle için şöyle bir alternatif öneriyor:

“Seninle vakit geçirmekten gerçekten zevk alıyorum, ancak şu anda bir ilişki kurmak için doğru yerde değilim. Ne istediğimi bulmak için biraz zamana ihtiyacım var ve bunu yalnız yapmam gerekiyor.”

“Başkalarıyla birlikte olmak istiyorum”

Uzmanlar, bu cümle yerine de alternatif önererek ayrılık acısının yıkıcılığının azaltılabileceğini belirtiyor: “Seninle vakit geçirmekten zevk almama rağmen, bir ilişki içinde olmak istemediğimi fark ettim ve şu anda bağımsızlığımın tadını çıkarmak istiyorum. Seni oyalamaya devam etmek, sana haksızlık olacak. Bence şu anda bitirmeliyiz.”

Bu tip bir konuşma ile ayrılmak, hem hatayı karşı tarafa yüklemiyor hem de neden ayrılmak istediğinizi net bir şekilde ortaya koymuş oluyor.

“Seni seviyorum ama sana aşık değilim”

Dil uzmanları, bu cümlenin karşı tarafın aklında senelerce kalabileceğini, “yeterli değilim” duygusu uyandırabileceğini belirtiyor.

“Kariyerim benim için şu anda daha önemli”

Uzmanlar, terk edilen kişiye bir işten daha az öncelikliymiş gibi hissettirmemenin önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanların, bu cümle yerine ise çok daha kibar ve bir o kadar da net bir önerileri var: “Şu anda kariyerime çok odaklanıyorum; çünkü bu, yakın gelecekte gerçekten odaklanmak istediğim bir şey ve ne yazık ki sana ve ilişkimize hak ettiği ilgiyi veremem, bu yüzden bence en iyisi bitirmek.”

Uzmanlar çoğu insanın, hayatındaki başka şeylere odaklanmanın birinden ayrılmak için anlaşılabilir olduğunu da belirtiyor.

ü

“Yollarımız ayrı”

Farklı şeyler istiyor ve her şey daha da çok karışmadan, duygular incinmeden önce ilişkiyi bitirmek istiyor olabilirsiniz. Çok fazla ortak noktanız olmayabilir ve tamamen farklı şeyler arıyor olabilirsiniz; belki de eşiniz dünyayı göçebe gibi gezmek isterken, siz bir yere yerleşmeye hazırsınız. O halde ona daha açık ve net bir şekilde bu durumu açıklamaya çalışabilirsiniz.

Uzmanlar bunun için de “Seninle ne kadar eğlensem de farklı şeyler istediğimizi hissediyorum ve işleri karmaşıklaşmadan bitirmenin daha iyi olacağını düşünüyorum” denilebileceğini belirtiyor.

sözcü.com.tr