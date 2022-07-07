Uzmanlar şaşırttı: “Böcekler de acı hissettiği için koruma altına alınmalılar”

Sinekler genellikle haşere olarak görülse de, yeni bir çalışma, onları öldürme konusunda iki kez düşünmenizi sağlayabilir.

Böcek yetiştiriciliğinin artış gösterdiğini iddia eden bazı bilim insanları, böceklerin acı hissettiğini ve hayvan refahı korumalarına dahil edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar, böceklerin, tıpkı insanlar gibi, nosisepsiyon (ağrılı uyaranların tespiti) üzerinde merkezi sinir kontrolüne sahip oldukları için “büyük olasılıkla” acı hissettiklerini iddia ediyorlar.



Bulgulara dayanarak, araştırmacılar böceklerin hayvan refahının korunmasına dahil edilmesi gerektiğini söylüyorlar, özellikle de böcek yetiştiriciliği hızlandıkça.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Şimdiye kadar, böceklerin böyle bir kontrole sahip olup olmadığını inceleyen az sayıda çalışma var. Uzmanlar, yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Yeni çalışmada, araştırmacılar böceklerde ağrı ile ilgili önceki davranışsal, moleküler ve anatomik sinirbilim kanıtlarını analiz ettiler.

Analizleri, memeliler gibi böceklerin de nosisepsiyon için azalan kontrollere sahip olduğunu, yani acı hissettiklerini gösteriyor.

Araştırmacılar, “Davranışsal olarak, böcek beynindeki değişiklikler, bu değişiklik ister fiziksel manipülasyon isterse motivasyonel uyaranların işlenmesi olsun, nosifensif davranışlarını değiştirebilir” diye belirtti.

sözcü.com.tr