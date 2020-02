Uzun süredir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız...

Ergenlik döneminden geçen her kadın her ay adet kanaması yaşamaktadır ancak regl döneminin kesin zamanlaması her kadın için biraz farklıdır ve iki adet dönemi arası zamanla değişiklik gösterebilir. Son adet döneminin tarihini bilmiyorsanız dikkat etmeli ve regl tarihini not etmeniz oldukça işinize yarayacaktır.

Adet döngülerinizi takip etmek neyin normal olduğunu anlamanıza, kaçırılmış bir dönem veya öngörülmeyen adet kanaması gibi önemli değişiklikleri belirlemenize yardımcı olabilir. Adet dönemi düzensizlikleri genelde ciddi olmayabilir ancak bazen sağlık sorunlarına işaret edebilir.

ADET DÖNGÜSÜ NEDİR?

Adet döngüsü bir kadının vücudunun hamilelik olasılığına hazırlık için geçtiği aylık dönemdir. Yumurtlama adı verilen bu süreç aynı zamanda, hormonel değişiklikler aracılığıyla uterusu hamilelik için hazırlayabilir. Yumurtlama gerçekleşir ve yumurta döllenmezse vajinadan akarak adet dönemi gerçekleşir.

NORMAL BİR ADET DÖNEMİ KAÇ GÜNDE BİR OLMALI?

Adet kanaması her 21-35 günde bir ve 2-7 gün sürebilir. Bu süreyi hesaplarken dikkat etmeniz gereken unsur adet döneminin hesaplanması sırasında adet olduğunuz haftanın ilk gününden diğer adetin ilk gününe kadar geçen sürenin hesaplanması gerekir. Adet döngüleri yaşlandıkça kısalabilir ve düzensizlikler görülebilir.

Uzun süreli doğum kontrol hapları gibi birtakım ilaçlar adet döngünüzü değiştirebilir. Eğer bazı sağlık sorunlarınız var ve tedavi görüyorsanız doktorunuzla bu konu hakkında konuşmalısınız.