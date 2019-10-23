VALİZLER PANİK YARATTI!
Seri katilin evinin yakınlarında 2 valiz!
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Güney’de seri katil Nikos Metaksas’ın evinin yakınlarında iki valiz bulunması, panik yarattı
Güney Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerle tanınan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Nikos Metaksas’ın evinin yakınlarında önceki gün iki valizin varlığının tespit edilmesi panik havası yarattı. Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerle tanınan Nikos Metaksas’ın evinin yanında önceki gün iki adet seyahat valizi olduğu ihbarının Rum polisi ve kamuoyunda endişeye yol açtığını yazdılar. Gazete, yapılan incelemelerde valizlerin boş olduğunun tespit edildiğini ancak iyi durumda olan bu valizlerin oraya nasıl geldiği ve kimler tarafından ne amaçla konduğunun tespiti için Rum polisinin araştırma başlattığını vurguladı.
Etiketler : Güney, Nikos Metaksas, seri katil, evi, valiz
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