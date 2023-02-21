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  3. Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı
Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı

Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı

Van semalarında mercek bulutu görüldü, birçok kişi depremin habercisi olarak yorumladı

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Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. Görüntü birçok kişi tarafından depremin habercisi olarak yorumlandı.

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. 

DEPREMİN HABERCİSİ OLARAK YORUMLANDI

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

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