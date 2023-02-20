Hasipoğlu:Depremin siyaseti olmaz, uzlaşmak asli görevimiz olmalı..Keşke dememek için depreme bugünden hazırlıklı olmalıyız

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de 11 şehri etkileyen yıkıcı depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır dileyerek sözlerine başlayan Hasipoğlu, milletçe büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu ifade etti.

Öncelikli olarak yaraları sarmakla yükümlü olduklarını dile getiren Hasipoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının başladığına işaret ederek şunları söyledi:

“Ben Gazimağusa Türk Maarif Koleji mezunuyum. Kızımda aynı okulda ve okul arkadaşlarını, öğretmenlerini kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde. Bu yüzden Gazimağusa’da hüzün bir başka. Bunu kolay kolay atlatamayacağız ama yaraları sarmak ve buna sebep olanların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız.”

Bakanlar Kurulu’nun bu süreçte tedbirler ve yardımlar bağlamında aldığı kararlara dikkat çeken Hasipoğlu, “Hayat devam ediyor ve maalesef giden canlarımız geri gelmeyecek. Ama onların isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız ve suçluların en ağır cezayı alması için her türlü yardımı yapmalıyız” dedi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili davaların takipçisi olmak için Meclis içerisinde bir komite kurulması kararını muhalefetle de görüştüğünü ve konuya sıcak baktıklarını belirten Hasipoğlu, oluşturulacak komitenin amacını şu şekilde açıkladı:

En şeffaf şekilde halkımıza bu süreç hakkında bilgi vermek için takipçisi olmak istiyoruz. Oluşturulacak komitenin takip edeceği meseleler Türkiye’de depremden dolayı başlatılan yargı süreçleridir. Vatandaşlarımızın mağdur edildiği binalar, o binaların sahipleri, binalarla ilgili müellifler, müteahhitleri aleyhine açılan davaları takip etmek, hak arama mücadelesinde koordinasyonu ve bilgi akışını sağlamaktır. Ayrıca hukuki ve adli yardımda bulunulmasıdır. Devletin içinde bulunduğu bir takip mekanizması vardır. Meclis seviyesinde de bu işin takip ediliyor olması önemlidir.”

Bu yapıları yaparak insanların hayatlarını kaybetmelerine sebebiyet verenleri “Katil” olarak niteleyen Hasipoğlu, “Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve Sivil Savunma Teşkilatı ile İtfaiye’nin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda bu kalemlere ayrılan bütçeyi önemsediğini söyledi.

Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız vurgusu yapan Hasipoğlu, “Hükümetimiz bugünden düğmeye basmıştır. Belki daha önceden yapılmalıydı ama başımıza felaket gelmedikçe biz bunları yapmıyoruz. Herkes elini taşın altına koymalıdır ve o keşke dememek için bugün bunu yapmalıyız” dedi.

Yapı denetim noktasında belediyelerin de yetkili kılınması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, konuyla ilgili bir yasa tasarısının hazır olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini Nicos Hristodulidis’in kazanması ile birlikte Kıbrıs konusunda değişecek bir şey olup olmayacağı konusuna da dikkat çeken Hasipoğlu, “Görüşmelerden hiçbir zaman kaçmamak lazım. Güney’de yeni lider Hristodulidis’in ilk açıklamaları Kıbrıs konusuna nasıl baktığının sinyalini vermiştir. Bu zihniyetle bir çözüme ulaşamayız. Öncelikler bizim egemenliğimizi kabul etmeli ve adanın zenginliklerini paylaşmayı öğrenmelidirler. Yeni liderde bu konuda pek fazla umut ışığı görmüyorum. Umarım yanılırım” diye konuştu.