VATANDAŞIN UMUDU PİYANGO!

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaş, borçlarını ödemek ve hayallerini gerçekleştirmek için umudunu Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Büyük İkramiyesi’ne bağladı.

Eniz ORAKCIOĞLU

atandaşın bu yıl da umudu Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi. Ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlar, Yeni Bakış’a yaptıkları açıklamada, Devlet Piyangosu’nun Yılbaşı Büyük İkramiyesini kazanmaları durumunda, ilk işlerinin borçlarını ödemek olacağını belirtti.

Büyük ikramiye 1 Milyon

KKTC Devlet Piyangosu 31 Aralık 2017 yılbaşı özel çekilişine Büyük İkramiye 1 milyon TL ve çıkana kadar çekilecek olan devlet piyangosu biletleri neredeyse tükenmek üzere.

Piyangocu Vehbi Doğan;

“Umutlar piyangonda”

“Bu yıl KKTC Devlet Piyangosu da, Milli Piyango da bayilerde neredeyse tükendi. İkramiyenin büyük olması ve vatandaşın bugünkü şartlarda yaşadığı ekonomik kriz, umutların piyangoya bağlanmasına neden oldu.

Vatandaş ne dedi?

Muhterem Oral;

“Çocuklarıma harcardım”

“KKTC Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi bana çıksa parayı çocuklarım için harcar, ekonomik açıdan kötü giden bu ülke şartlarında daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlardım.”

Emirhan Timur;

“Ticarete atılırım”

“1 milyon TL güzel para, bu ülkenin en büyük eksiği umumi tuvaletler, birçok yere umumi tuvalet yaptırır, hem de ticarete atılırım. Geriye kalan parayla da kendim için bir şeyler yaparım.”

Ahmet Kaya;

“Memleketime giderim”

“KKTC uzun bir zamandır ekonomik açıdan geriye gitmekte, dövizin yükselişi ile birçok kaleme zam gelmekte hal böyle olunca pahalılık oluşmakta ve insanlar geçinmekte zorlanmaktadır. Bende ekmek paramı kazanıp geçinmekte zorlanan biri olarak 1 Milyon bana çıksa memleketime gider orda kendime bir hayat kurarım, evimi arabamı alır geçinir giderim.”

İhsan Önen;

“Hiç piyango almadım”

“55 yaşındayım ömrümde piyango almadım. Çünkü oradan gelecek olan paranın doğru bir para olmadığına inanıyorum.”

Musa Dişkaya;

“Dünya turuna çıkardım”

“KKTC Devlet Piyangosu bu yıl iyi bir ikramiye veriyor. 1 Milyon TL, o para ile kim hayal kurmaz ki. Bana çıksa heralde dünya turuna çıkardım.”

Adil Halilov;

“Güzel bir hayal”

“Ben Azerbaycan’dan KKTC ye geldim hem ekmek paramı kazanmaya, hem de hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. 1 Milyon’un bana çıktığını düşünmek olağan üstü bir şey. Keşke o para bana çıksa ve hayatımı kurtarabilsem. Herhalde ilk yapacağım memleketime dönüp orada iş kurmak ve evimi almak olurdu.”

Sadık Büyükhüseyin;

“Çıldırırdım”

“Büyük ikramiye bana çıksa herhalde çıldırırdım. Bu güzel ve olağanüstü bir durum olurdu. Bu parayla da yurt dışında yeni bir yaşam kurardım. Çünkü bu ülke artık yaşanılmaz bir duruma geldi ve zaten burada kalırsam o para tükenirdi.”

Ali Çil;

“Ülkeyi terk ederdim”

“Birçok insan umudunu piyangoya bağladı. Her gün birilerinin bu konudaki hayallerini dinliyoruz. Tabi ki herkes gibi benimde hayallerim var. Bana çıksa bende ülkeyi terk ederdim, çünkü bu ülke yaşanmaz bir hal aldı.”

Dilbe Gürkut;

“Hayalim dünya turu”

“Birçok insan herhalde ekonomik zorlukların yaşandığı ve geçinmenin de bir hayli zor olduğu bu günlerde büyük ikramiyeyi bulan mutluluktan çıldırır. Büyük ihtimalle de geleceklerini kurtarmak için yatırım yapar. Ama biz belli bir yaşı almış insanlar olarak benim hayalim dünya turuna çıkmak ve seyahat etmektir.”

İlkay Yusuf Gürkut;

“İhtiyaçlılara yardım ederim”

“Bugün KKTC’de yaşayan insanların birçoğu kredi ve taksit ödemekten aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Her gün basında ekonominin kötüye gidişini, zamları ve alım gücünün düştüğünü okuyoruz. 1 Milyon eğer bana çıkarsa kalan ömrümü biraz daha rahat geçirmek için kullanırım, bir kısmı ile de ihtiyaçlılara yardım ederdim.”

Emrah Yücel;

“Borçlarımı kapatırım”

“1 Milyonun kendisine çıkmasını kim istemez ki bana çıksa önce borçlarımı kapatırım. Taksitlerden kurtulurum fakir ve kimsesiz çocuklara bir miktar yardımda bulunur. Kalanını da kendi çocuklarıma harcarım.”

Hüsrev Kaya;

“Çocuklarımın yaşantısını değiştiririm”

“Devlet Piyangosu 31 Aralık çekilişinde verilen ikramiye bu yıl gerçekten iyi bir para. Eğer bana çıkarsa kendimin ve çocuklarımın yaşantısını değiştirmek için kullanırım.”

Osman Çelik;

“Çocuklarımın kalkınmasını sağlardım”

“Bana çıksa güzel olurdu. İlk işim çocuklarıma destek sağlar ve günümüzün kötü ekonomik şartlarında kalkınmalarını sağlardım. Bilindiği üzere özellikle hayat kurmaya çalışan gençler günümüzde bir hayli zorluklar çekiyor, dövizin yükselmesi ile ev fiyatları yükseldi ve gençlerimiz ev sahibi olmakta zorlanıyor, diğer yandan hayat çok pahalı ve asgari ücret, hatta kamu maaşları bile hayatları idame ettirmeye yetmiyor.”

Emine Arseven;

“Çocuklarımın geleceğine kullanırım”

“Ülke şartlarının zor olduğu günümüzde, ekonominin geriye gitmesi, insanların alım gücünün düşmesi karşısında 1 Milyon ikramiye hayat kurtarıcı olarak tanımlanabilir. Bana çıkarsa da bu parayı çocuklarımın geleceği için kullanırım.”

Osman Uyar;

“Arabamı yenilerdim”

“Devlet Piyangosu bana çıkarsa öncelikle çocuklarıma yardım eder onları kalkındırırdım, kreş borçlarını kapatırdım. Kendim içinde arabamı yeniler ve evimi tamir ederdim.”

Hürmüs Yarkın;

“Geçinemeyen halka dağıtırdım”

“1 Milyon çok cazip bir para ben kendi adıma sadece küçük bana yetecek bir ev alırdım geri kalanla çocuklarıma yardım eder onların borçlarını öderdim. İhtiyacı olanlara yardım ederdim. Ve bir miktarını da yol kenarına durur, alım gücü düşen ve geçinemeyen halka dağıtırdım.”

Yeni Bakış