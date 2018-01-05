Vatanım Sensin'de şoke eden iki ayrılık!

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde iki sürpriz ayrılık yaşanacak!

Kanal D'de sezon sonunda final yapacak olan Vatanım Sensin'e, önümüzdeki bölümlerde iki önemli karakter de veda edecek.

Vatanım Sensin'de Tevfik karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltuğunda oturacak.

PuhuTV'nin yeni online dizisi 'Şahsiyet'in yönetmenliği yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor.