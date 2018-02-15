Ve Resmen Boşanıyorlar!

Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden kötü haber geldi. Çift ortak bir açıklamayla boşanacaklarını duyurdu.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti ortak bir açıklamayla boşanacaklarını duyurdu.

İşte Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın ortak açıklaması:

Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz.

Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır.