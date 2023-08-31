Veliler, ders kitaplarının sıkıntılı olduğu gerekçesi ile eylem yaptı.

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi adı altında örgütlenen bir grup veli; ders kitaplarındaki bazı bölümlerde sıkıntı olduğu gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

“Laik eğitim hakkına yapılan saldırılara dur demek adına” yapıldığı belirtilen eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da destek verdi.

Eylemde yapılan konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun aşağıya inmesini istedi ancak Bakan Çavuşoğlu aşağıya inmesiyle birlikte tepkiyle karşılandı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemde, bir grup veli Bakan Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrasında Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi menubu veliler adına konuşan Melek Arabacıoğlu, kitaplarla ilgili sıkıntılarını Bakan Çavuşoğlu’na ilettiklerini söyleyerek, eylemde zaman zaman amacını aşan olaylar yaşandığını ve bunları veliler olarak asla kabul etmediklerini söyledi.

Kitaplar yeniden gözden geçirileceği sözünüğ Bakan Nazım Çavuşoğlu’ndan aldıklarını da kaydeden Arabacıoğlu, gerekli takibi yapacaklarını da ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoglu da, yapılan eylemde, eylemcilere saygı gereği yanlalarında olmak adına dışarıya çıktığını ifade ededrek, “Bazı arkadaşlar alışkanlık hali egetirdikleri tavırları ile slogan attiklari makama, söz vermeyerek kendlerini haklı çıkarmak istediler. Bu davranışların çoğunu da öğretmen arkadaşlar yaptı, kınıyorum” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, kendisinin de Kıbrıs Türk halkından biri olduğunu, bu kültürde yetiştiğini, Atatürkçü düşünceye sahip olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının Atatürkçü ve laik olduğunuvurguladı.

Yeni kitapların imzalanan protokol gereği, Milli Erğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu ve Tütkiye Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından ortaklaşa bir çalışma ile 2018 yılında tamamlandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, kitapların ellerine halen ulaşmadığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, kitapların sıkıntılı bulunduğu kısımların tekrardan inceleneceğini de kaydetti.

“Bazı arkadaşlar bu kitaplarla ilgili fikirlerini beyan etti ve ben de bu ülkenin bir bireyi olarak ve Eğitim Bakanı olarak bu fikirleri değerlendireceğim. Talim Terbiye Kurulu’un bana aktardığı bilgiye göre bu kitapların arkasındayım dedim ancak, veliler bunun aksini söylüyor o yüzden kitaplar limandan elimize ulaşınca tekrardan incelenecektir.”

Bakan Çavuşoğlu diyaloğa açık olduklarını da yineleyerek, kitaplarda şikayetçi olunan bölümlerin yeniden masaya yatırılacağını ve bu sürecin her nomtasında da velilerin olacağını kaydetti.

BRT