Vergi matrahları Resmi Gazete’de yayımlandı
Vergi matrahları Resmi Gazete’de yayımlandı
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Vergi matrahları Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı 150 bin TL olarak saptandı.
Bakanlar Kurulu’nun, gelir vergisi matrah dilimlerinin düzenlenmesi ve 2023 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarının saptanmasına ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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