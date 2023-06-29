Video internete sızdı! İşte iPhone 15'lerde bizi bekleyen büyük değişiklikler

Eylül-ekim aylarında çıkması beklenen iPhone 15 Pro ile ilgili internete düşen bir video büyük yankı uyandırdı. Bu modellerin kılıfına ait olduğu iddia edilen videoda, yeni özellikle ayyuka çıktı. Buna göre iPhone 15 Pro'larda hoparlör ızgarası genişletilmiş, kamera çıkıntısı büyümüş, lightning bağlantı noktası yerine USB Type-C konulmuş.

Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor. İnternete sızan ve iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin kılıflarına ait olduğu iddia edilen video ise büyük ilgi gördü. Kılıflardaki kamera ve tuş yerleşimlerinden, yeni iPhone'lardaki tasarım farkları ortaya çıktı.

KILIFA GÖRE YENİ ÖZELLİKLER NEDİR?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videodaki görüntülere göre iPhone 15 Pro modellerinin güç ve ses düğmeleri, iPhone 14 Pro'lara göre biraz daha aşağıya konumlandırılmış. Ses düğmelerinin olduğu kısımda ise sessiz/titreşim anahtarının yerini alacak düğmenin yeri görülüyor. iPhone 15 Pro'ların kameraları ise bir hayli değişik. Kılıftaki izleri takip eden teknoloji kurtları, bu modellerin daha büyük kamera lenslerine ve mikrofona sahip olacağını söylüyor.

İLK KEZ DEĞİŞKEN YAKINLAŞTIRMA LENSİ KULLANILACAK

Öte yandan daha önce serinin render görüntüleri de sızdırılmıştı. Son olarak modelin kamerasına ilişkin bilgiler geldi. Mevcut Pro modellerinde 3x'lik bir optik yakınlaştırma bulunuyor. Şirket, yeni serisinin pro modelinde periskop telefoto lens teknolojisi kullanmak istiyor. iPhone 15, değişken yakınlaştırma lense sahip bir telefoto kamerayla sahne alacak. Kaynak, beklenen özelliğin serinin en güçlü oyuncusu olan iPhone 15 Ultra modelinde olacağını söylüyor. Bununla birlikte Apple, iPhone serilerinde ilk kez değişken yakınlaştırma lensi kullanmış olacak. Periskop lens kullanımını da göz önünde bulundurursak bu ihtimal daha da güçleniyor.

İPHONE 15 HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

iPhone 15 serisinin tüm üyelerinde Dynamic Island özelliğinin olacağını söylüyor. Apple, Dynamic Island'a mevcut iPhone 14 serisinde sadece Pro versiyonlarda yer vermişti. Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C'ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte büyük bir ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Avrupa'da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple'ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor.

Son birkaç yıldır Apple, kendi modem çiplerini geliştirmek için çalışıyor. 2023 yılı ile birlikte ise Apple tarafından tasarlanan çipler ilk defa kullanılmaya başlayabilir. Şu anda Qualcomm'un çiplerini kullanan Apple, yaşanan bazı sıkıntıların ardından kendi modem çipini üretme kararı almıştı. Öte yandan iPhone 15, TSMC'nin yeni nesil 3 nm teknolojisine sahip A serisi çipe sahip ilk modeller olabilir.

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