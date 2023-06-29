Dünyanın konuştuğu Titan’ın enkazı çıkarıldı

Titanik enkazına yaptığı yolculuk sırasında patlayarak içindeki 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı.

Kanada’ya getirilen 6 metrelik deniz aracına ait parçalar, kazaya neyin sebep olduğuna dair soruşturmaya ışık tutacak. Parçaları deniz tabanından, Titan’ın yerini ilk tespit eden ABD merkezli “Pelagic Araştırma Hizmetleri” adlı şirkete ait sualtı robotu topladı. Titan’ın enkazı günler süren arama sonucu geçen hafta, Titanik’e 488 metre uzaklıkta, suyun 3810 metre derinliğinde bulunmuştu.

YOLCULARDAN İZ YOK

Araç, 18 Haziran’da bu yılın üçüncü dalışına başladıktan 1 saat 45 dakika sonra basınç yüzünden içe doğru çökerek patlamıştı. Olayda hayatlarını kaybeden Titan’ın işletmecisi Ocean Gate’in CEO’su Stockton Rush, Pakistanlı zengin bir ailenin iki üyesi, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman; İngiliz milyarder Hamish Harding ve Fransız kâşif Paul-Henri Nargeolet’ın cesetlerinin akıbetine dair herhangi bir bulguya erişilemedi. Yetkililer, kurtarılan parçalar dışında su altında ne kaldığına dair de “soruşturma devam ettiği” gerekçesiyle açıklama yapmadı.

Hürriyet