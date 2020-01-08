VİRAJI ALAMADI, DEVRİLDİ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne - Tatlısu Anayolunun 22 - 23 km'leri arasında, dün akşam saat 17.00 sıralarında Halil Çelebi (E-55), yönetimindeki TNL 513 plakalı minibüs ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Batıbeniz Petrol istasyonunu geçtikten sonra sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Emine Tankut (K-18), Sevgi Barut (K-20) ve Esen Kurt (K-19) kaldırdıkları Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.