Uzman Estetisyen Neslim Güngen, vücutta oluşan çatlamalara dikkat çekti.

Vücutta oluşan çatlamaların üst deride kızarıklığına neden olduğunu, alt deride oluklara doğru iç kanamalara neden olduğunu anlatan Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Bozucu ve cerrahi olmayan teknolojik bir avantaj sunar, genç hücrelerin üretimini ve yeni kolajeni uyarır. Vakum terapisinin kullanılması, genellikle hareket ve manevra emiş akış hızını, maruz kalma süresini, aynı bölgedeki tekrar sayılarını, ve aynı zamanda cilt türünü serbest bırakan bir sistem vasıtasıyla cilt uyarmasını oluşturur. Anestezi kullanmadan hızlı toparlanmayı sağlayan güvenli bir tekniktir" dedi.

Seans süresinin deri çatlakları ve konumuna bağlı olduğu için değişken olduğunu belirten Güngen, "Ayrıca her danışanın duyarlılığına bağlıdır. Kolajen döngüsüne göre her 21 günde bir seans yapılmalıdır. Seans sayısı değişir, ancak maksimum 3 seans olur" diye konuştu.

Uygulama yapılan bölgenin 15 gün boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması önerildiğini ve yüksek faktörlü güneş koruyucu mutlaka kullanılması, hamam, sauna, keseleme önerilmeyip glutenli gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade eden seansın hangi durumlarda uygulama yapılmadığını şöyle sıraladı:

“Gebelik: Hamilelik sırasında klinik verilerin bulunmamasıyla birlikte bu süre boyunca uygulama tavsiye edilmez.

Emzirme: Emzirilen sütteki aktif maddenin ölçülebilir miktarlarını tahmin edemeyiz, ancak emzirme döneminde Fiboderms ile ilgili bir deneyimimiz olmadığından, bu aşamada uygulama tavsiye edilmez.

Ergenlik Dönemi: Önlem olarak, ebeveyn izni olmadan bu kullanım 16 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir.”