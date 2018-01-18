WhatsApp Youtube yeniliği sunuyor!

WhatsApp son zamanlarda yaptığı yeniliklere bir başkasını daha eklemeye hazırlanıyor. Youtube videolarını artık WhatsApp üzerinde izleyebileceksiniz. Peki Youtube videosu WhatsApp'ta nasıl olacak?

WhatsApp, iOS kullanıcılarının hizmetine yeni bir özellik daha sundu. WhatsApp’ta iOS kullanıcılar, herhangi bir Youtube videosunu WhatsApp sohbet penceresinde izleyebilecekler.

WhatsApp sürümünü , bu özelliğin etkinleştirilmesini uzaktan alabilmek için hata düzeltmeleri ve genel iyileştirmeler getiren AppStore'daki 2.18.11 güncelleştirmesine güncellemeniz gerekiyor. Etkinleştirmeyi 2.18.10 güncelleştirmesinden de alabilirsiniz, ancak 2.18.11 sürümü kesinlikle daha iyi.

Bir YouTube videosunu WhatsApp'da görüntülemek için, basitçe bir sohbet ortamında url'lerini paylaşmanız veya almak zorunda kalırsınız konuşma balonundaki Play düğmesini tıklamanız yeterli. Kullanıcılar bu butona bastıklarında video bir pencerede oynatılıyor. Video görüntülenecek ve PiP'yi maksimize ederek videoyu tam ekran modunda izleyebilirsiniz.

Videoyu izlemek için sohbet penceresinde kalmanız da gerekmiyor. Videoyu izlerken farklı bir sohbete de geçebilirsiniz.