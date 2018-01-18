Survivor 2018'e Bomba Bir İsim daha Dahil Oldu!
Acun bombayı patlattı!
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Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Damla Can, 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak Survivor 2018 kadrosuna dahil etti.
Survivor 2018, 10 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, Survivor 2018 kadrosuna katıldı.
FİNALE KALMIŞTI
Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.
BAKIMSIZ HALİ BİLE ÇOK BEĞENİLMİŞTİ
Survivor'daki bakımsız haliyle bile çok beğenilen Damla Can'ın sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
Etiketler : Damla Can, Survivor 2018, all star, kadro
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