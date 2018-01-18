Survivor 2018'e Bomba Bir İsim daha Dahil Oldu!

Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Damla Can, 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak Survivor 2018 kadrosuna dahil etti.

Survivor 2018, 10 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, Survivor 2018 kadrosuna katıldı.

FİNALE KALMIŞTI

Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.