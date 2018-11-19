Whatsapp'tan tamamen kaldırıldı!

Whatsapp'ın geçtiğimiz günlerde hem iOS hem de Android cihazlara sunduğu 'sticker' özelliği Apple'ın aldığı ani bir kararla WhatsApp'tan apar topar kaldırıldı. Whatsapp duruma anlam veremezken, Apple'ın bu kararı almasında iMessage'ın etkili olduğu düşünülüyor.

Apple, Whatsapp'ın yeni ve çok konuşulan özelliklerinden biri olan Sticker fonksiyonunu ani bir kararla WhatsApp'in içinden tamamen kaldırdı. Apple'ın bu kararı almasına bir anlam verilemezken şirkete yakın kaynaklar, WhatsApp'ın bu özelliğinin kaldırılmasının arkasındaki nedenleri şu şekilde sıralıyor:

- App Store üzerinde birbirine benzer birçok Sticker uygulamasının yer alıyor olması

- Apple‘ın iMessage uygulamasında yer alan benzer Sticker tasarımlarının, WhatsApp tarafından kullanılmasına izin verilmemesi

Özetle Apple, mesajlaşma uygulaması iMessage'ta yer alan Sticker’ların bir başka uygulama tarafından kullanılmasına izin vermemesinden dolayı App Store’dan WhatsApp için hazırlanan tüm çıkartmaları kaldırdığı tahmin ediliyor.