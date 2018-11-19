METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre; Perşembeden itibaren Pazar gününe kadar yağmur beklenildiğni açıkladı

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece yağmur beklenen günlerde 18-21 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor