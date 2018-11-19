METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
O günden itibaren...
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre; Perşembeden itibaren Pazar gününe kadar yağmur beklenildiğni açıkladı
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece yağmur beklenen günlerde 18-21 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, haftalık rapor, sağanak yağmur
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