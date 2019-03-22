WhatsApp’tan tartışma yaratan özellik!

WhatsApp, bu defa platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. Gelen son habere göre; söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak. Ancak siber güvenlik uzmanları banka hesaplarını WhatsApp hesaplarına bağlayacak kullanıcıları güvenliklerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara pahalıya mal olabilir. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetini Brezilya ve Meksika’da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak. Ancak siber güvenlik uzmanları banka hesaplarını WhatsApp hesaplarına bağlayacak kullanıcıları güvenliklerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıyor.

Zira bu özellik hayatınızı kolaylaştırdığı kadar siber korsanların sizin banka hesabınıza ulaşmasını da kolaylaştırabilir.

WhatsApp’ın sistemi, Birleşik Ödemeler Ara yüzüne (UPI) dayanıyor. Yaygın olarak kullanılan dijital bir ödeme sistemi olan UPI ile entegre olan sistemin çalışabilmesi için, öncelikle banka hesabınızı WhatsApp'a bağlamanız gerekiyor.

Bunun için kullanıcılar telefon numaralarıyla doğrulama yapıyor. Daha sonra ise sisteme banka kartlarını ekleyip para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyor.