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CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Zanlılara 3’er gün tutukluluk

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak dün akşam tutuklanan, Ali Okan ŞENGÜL (E-33) ve Abubakar FIAZ (E-27), bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3’er gün tutukluk emri alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyorm

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