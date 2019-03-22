CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak dün akşam tutuklanan, Ali Okan ŞENGÜL (E-33) ve Abubakar FIAZ (E-27), bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3’er gün tutukluk emri alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyorm