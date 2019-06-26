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Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

Büyük bir sorunu çözecek

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WhatsApp, Android beta kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Yeni güncelleme ile v2.19.173 sürümüne yükseltilen uygulamaya önemli bir özellik eklenecek. Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.

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ŞU AN YALNIZ BETA KULLANICILARA AÇIK

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp'ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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