Yağışlar devam edecek…Polis sürücüleri uyardı

Dün gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağışlar bugün özellikle İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde su taşkınlarına neden oldu ve bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji dairesi, yağışların yarın akşama kadar etkili olacağını bildirdi.

İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında.

Polis, Tuzluca – Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldığını; belediye ekiplerinin su tahliye çalışmamalarına devam ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Ardahan – Kantara ve Kantara – Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması var.

Bu arada İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, ayrıca Kalecik – Tuzluca arasındaki yol bugün su altında kaldı ve trafik akışına kapatıldı.

Polis ulaşımın, Kalecik köy içinden sağlandığını duyurarak, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istedi.

Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve Dipkarpaz – Zafer Burnu arasındaki yolda ise yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu ve toprak kayması oldu.

Söz konusu yollar için Polis, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, yarın saat 18.000’e kadar sağanak ve yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: BRT