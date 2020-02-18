Yağışlı hava geliyor

Ülkemiz bugünden itibaren yeniden yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgemiz bugünden itibaren hafta sonuna kadar yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün ve yarın Kuzeyli yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.