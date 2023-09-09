Yalı Çapkını'nın yayın tarihi belli oldu!

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, ikinci sezonu ile ekrana gelecek. Geçtiğimiz gün yayınlanan ön gösterimden sonra bu akşam da ilk tanıtım yayınlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını, ilk gösterim ile sosyal medyayı adeta salladı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde olduğu Yalı Çapkını gündemdeki yerini koruyor. 36. bölüm ile sezon finali yapan fenomen dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Gaziantepli iki ailenin yaşamı ile Ferit ve Seyran'ın hayatını konu alan Yalı Çapkını, geçtiğimiz haziran ayında sezon finaline girmişti.

Gaziantep'te yapılan çekimlerle büyük ses getiren Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi de gösterilen ilk tanıtımla belli oldu.

İKİNCİ SEZON 15 EYLÜL'DE!

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yalı Çapkını, 15 Eylül Cuma akşamı ikinci sezonun ilk bölümü ile ekranda olacak.

Star TV'de yayınlanacak olan dizinin ön gösteriminde Antep'te vurulan Ferit'in İstanbul'a getirildiği görülüyor.

İlk sezonda boşanan ve yeni sezonda yeniden düğün yaptıkları görülen Ferit ve Seyran çifti, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dizinin yayın tarihinin belli olduğunu gören kullanıcılar 'Hemen 15 Eylül olsun', 'Nasıl bekleriz bir hafta', 'Kalp dayanmaz', 'Canım çiftim' gibi yorumlarda bulundular.

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