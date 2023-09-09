Rocky, Papa’yı ringe davet etti: Boksa var mısın?

ABD'li aktör Sylvester Stallone, Vatikan'a yaptığı ziyarette Papa Francis'e ringe çıkma teklifinde bulundu. Papa, Stallone'un teklifine yumruklarını göstererek karşılık verdi.

ABD’li aktör Sylvester Stallone, Vatikan’ı ziyaretinde Papa Francis'e ringe çıkma teklifinde bulundu. Papa da Stallone’nin teklifine yumruklarını göstererek karşılık verdi.

Vatikan’ın resmi yayın organı VaticanNews’un sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Papa, Katolik olduğu bilinen Stallone ve ailesini özel olarak kabul etti.

“SİZİN FİLMLERİNİZLE BÜYÜDÜK”

Stallone, kendilerine yoğun bir günde zaman ayırdığı için Papa’ya teşekkür etti. Papa da kendisinin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, ünlü aktöre “Biz sizin filmlerinizle büyüdük” dedi.

Bunun üzerine Stallone da başrolünü kendisinin oynadığı sinema tarihinin kült filmlerinden olan “Rocky”i hatırlatarak, yumruklarını sıkıp “Boksa var mısınız?” diye sordu.

Papa da Stallone’ye yumruklarını göstererek karşılık verdi.

AA