Yangın zanlısı Osman Billuroğlu için 1 gün tutukluluk verildi

Son günlerde meydana gelen yangınlar konusunda süren soruşturmalar neticesinde 17 Mayıs tarihinde Serdarlı- Gönendere anayolunda, üç farklı noktada kömür yakacağı atmak suretiyle kasti yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Osman Billuroğlu Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Geçitkale Polis Karakolu’nda görevli Vedat Bilginaylar’ın olayla ilgili ifade vermesinin ardından Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı için 1 gün tutukluluk emri verdi.